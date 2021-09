Lionel Scaloni: En ningún momento se nos notificó que no podíamos jugar el partido

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró contrariado por la suspensión del encuentro ante Brasil este domingo en las Clasificatorias, asegurando que nunca se les notificó que sus jugadores no pudiesen participar en el partido por orden de la autoridad sanitaria de Sao Paulo.

En atención a los medios de comunicación, el DT de la "Albiceleste" mencionó que: "En ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido. Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también".

"Tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores jugadores del mundo. Me gustaría que la gente de Argentina entienda que como DT tengo que defender a mis jugadores", agregó.

Así mismo, Scaloni apuntó que: "Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención".