Alex Aguinaga dijo que la dupla Za-Sa es mejor que la de Alexis Sánchez con Eduardo Vargas

Alex Aguinaga, leyenda del fútbol ecuatoriano, aseguró que ver a Iván Zamorano y Marcelo Salas "era un espectáculo" y afirmó que la recordada dupla Za-Sa es, sin discusión, mejor que la que conforman en la actualidad Alexis Sánchez con Eduardo Vargas.

"No hay comparación. Los que no vieron a Zamorano y Salas, como se dice, no pueden entrar en esta plática (conversación). Me tocó ver a Zamorano y Salas, impresionantes, aunque Eduardo y Alexis son muy buenos jugadores, no se discute", dijo el ecuatoriano a RedGol.

En la misma línea, Aguinaga, leyenda también en Necaxa de México, indicó que "lo de la dupla de Vargas y Sánchez, para mí es muy bueno. Pero lo de Zamorano y Salas no tiene nombre: la manera de rematar, de definir, era otra. Se entendían muy bien".

Finalmente, Aguinaga remarcó que Salas y Zamorano no necesitaban de la presencia de un tercer delantero en el dibujo táctico.

"Con Zamorano y Salas no había necesidad de otro. Los compañeros les ayudaban, les filtraban pases y ellos se las arreglaban, hacían paredes, iban todos a rematar", sentenció.

En la estadística, Zamorano y Salas sumaron en total 71 goles por Chile, mientras que Alexis con Vargas registran 81 tantos.

Aguinaga, por su parte, enfrentó a la dupla Za-Sa en un recordado duelo de las clasificatorias rumbo al mundial de Francia 98. En 1996, en el estadio Nacional, la Roja derrotó por 4-1 a Ecuador, con dos goles de Zamorano, uno de Salas y otro de Fabián Estay. Todos fueron de cabeza.