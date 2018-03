Arturo Salah: No me voy a referir a opiniones personales de Bravo

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, llegó este jueves a Estocolmo y evitó volver a hablar en profundidad sobre las acusaciones que hizo Claudio Bravo en su contra luego de restarse de los amistosos con Suecia y Dinamarca.

"Respecto al tema ya me referí, hablé lo que tenía que decir y está muy claro. Pueden hacer referencia o ver esa declaración que hice (...) No me voy a referir a opininones personales de Claudio Bravo, para mí lo importante es apoyar a la selección", dijo en el aeropuerto de la capital Sueca.

"Dije que no me iba a referir más al tema, porque ya me referí en profundidad y está clara la postura que tuve y la de la directiva", agregó para luego responder si cree que el golero de Manchester City puede volver a jugar por la Roja.

"Eso se verá en su momento, cuando haya que analizarlo, ahora nos importa el partido de la selección", señaló y luego fue consultado si es que la situación con Bravo afectará al equipo en lo futbolístico.

"No afecta", señaló y agregó que "es bueno" que existan reuniones de grupo para conversar el tema, además de destacar que "todos tienen el derecho a dar sus opiniones" luego del apoyo que le dio a Bravo Alexis Sánchez.

Chile jugará el sábado contra Suecia en Estocolmo y el martes contra Dinamarca, en Aalborg.