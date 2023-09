Ayudante técnico de Colombia: Cuadrado tiene una tendinitis, no sabemos si va a estar

El ayudante técnico de Néstor Lorenzo en la selección colombiana, Luis Amaranto Perea, palpitó el duelo ante Chile por las Clasificatorias y puso en duda la presencia del extremo derecho Juan Guillermo Cuadrado.

En diálogo con los medios en conferencia de prensa, señaló: "Llega con una tendinitis. Después del partido termina fatigado. Posterior, en algunos entrenamientos se resiente nuevamente y hoy estamos en una condición donde tenemos que esperar la evolución. No sabemos si va a estar, ya hay comunicación entre nuestro cuerpo médico y el de Inter. Esperemos que pueda llegar, pero todavía no sabmemos si Juan va a estar".

Siguiendo con los casos particulares, habló sobre James Rodríguez: "Está espectacular. La convivencia ha sido maravillosa. Como cualquier jugador y más con lo que es él, quisiera tener más minutos, pero entiende que era importante que otros compañeros salieran en el primer partido. Lo veo con ilusión y nos alegra cómo se ha integrado al grupo. Salió una noticia que estaba inconforme y no lo he notado. En la convivencia lo veo muy enfocado".

También se refirió su equipo en términos tácticos: "Hemos intentado consolidar un grupo y es difícil garantizar que el mismo once repita, depende de muchos aspectos. Hay pequeños detalles que pueden hacernos cambiar un jugador o no. Independientemente si jugó bien. A veces se piensa que los cambios son por cómo jugo el jugador, y a veces es por características del rival. Grandes cambios no va a haber. Hasta última hora decidiremos detalles".

"En estos partidos hemos sabido adaptarnos a los diferentes sistemas y rivales. Hemos tenido flexibilidad, en el mismo partido hemos tenido que modificar, habla de la inteligencia, más allá del plan, ellos han sido capaces de absorber la información y poder sacar partidos complejos adelante. Mañana ellos saldrán de una manera, pero por ahí modifican y tendremos que adaptarnos", añadió.

"Nosotros queremos ir a cada estadio a proponer. Difícilmente van a ver un equipo metido atrás esperando lo que haga el rival. Tenemos la capacidad de adaptarnos al ritmo del partido. Si por necesidad hay que replegar y defender, lo vamos a hacer. Pero nuestra visión es ir a pelar en campo rival", cerró.

Chile juega este martes ante Colombia a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Monumental, recinto que valió una queja de Perea también por las malas condiciones de su cancha.