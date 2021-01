Beñat San José: Nadie de la ANFP me ha llamado

El español Beñat San José, técnico de KAS Eupen de Bélgica, descartó los rumores que lo vinculaban como candidato a la banca de la selección chilena, ya que negó haber estado en contacto con la ANFP.

"Muchos periodistas han llamado a mis representantes. Pero voy a repetir lo que ya he dicho: nadie de la ANFP me ha llamado", dijo el ex entrenador campeón con la UC en rueda de prensa.

No obstante, reconoció que dirigir a La Roja "debe ser algo extraordinario", aunque sostuvo que "no es buen momento para hablar del futuro. Se me acaba el contrato en Eupen en junio, pero de momento, no veo irme de aquí".

Por su parte, en la ANFP, el presidente Pablo Milad trabajó este viernes por primera vez de forma presencial con el español Francis Cagigao, nuevo director deportivo de la selección chilena.

🇨🇱⚽️ ¡Reunión de trabajo en Quilín!



💯 Hoy el director deportivo de las Selecciones Nacionales, Francis Cagigao, se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de la ANFP, Pablo Milad y Jorge Aguilar, tras su llegada al país.#VamosChile #VamosLaRoja pic.twitter.com/WwrUbsz6fn — Selección Chilena (@LaRoja) January 22, 2021

Según la información que manejamos en Al Aire Libre, el trabajo conjunto de ambos inició el miércoles, aunque por vía telemática, ya que Milad estaba en cuarentena tras regresar desde un viaje a Paraguay.

En esta gestión, ambos están buscando al sucesor de Reinaldo Rueda, y el principal candidato, que está en un 80 por ciento listo, es un técnico hispano, con más de 20 años de experiencia y que dirige en el fútbol español.