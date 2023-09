Berizzo: Merecimos ganar ante un gran rival y eso habla de que estamos creciendo

El director técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, valoró positivamente el rendimiento de sus dirigidos, pese al empate 0-0 ante Colombia en el Estadio Monumental, por la segunda fecha de las Clasificatorias.

"Generamos las ocasiones más claras, sobre todo en la primera parte, que fue muy bien jugada. En el segundo tiempo se equiparó el tramite, la merma física de Arturo nos condicionó. Pudimos ganar el partido con un gol, que se anuló por una posición de adelanto milimétrica, pero me quedo con la actitud, que fue muy alta contra un rival calificado. La actuación de los debutantes Matías Catalán y Rodrígo Echeverría fue muy buena, competimos de igual a igual con un gran rival", señaló en conferencia de prensa.

"Hoy pudimos ganar tranquilamente y no sería nada extraño. Hay que insistir. No sé si soy ingenuo con mi optimismo, pero siempre creo que podemos mejorar. Este punto ayuda, me gustaría contarlos de a tres, pero merecimos ganar ante un gran rival y eso habla de que estamos creciendo", añadió en un análisis más global.

También habló de los problemas físicos de Arturo Vidal: "Tiene un problema en la rodilla. A veces se le traba un mecanismo de la rodilla, que le roza y le provoca dolor. Eso le pasó en el primer tiempo y después se recompuso. Es un jugador muy valiente, que nunca quiere salir del campo, pero después el dolor se hizo muy difícil de sobre llevar. Igualmente en el primer tiempo la presión que realizó con Alexis Sánchez impidieron circuitos de Colombia, después esa merma afectó, pero sin situaciones en contra. Esperamos que no tenga nada, que juegue en su equipo y tenerlo acá en un mes".

En otra línea, se refirió al poco entusiasmo general de los hinchas y al recambio: "Cuando un entrenador quiere explicar en la prensa su optimismo, se convierte en un demagogo. Si es al revés parecen excusas. La gente debe engancharse al optimismo del equipo. El recambio ya empezó para nosotros, 13 futbolistas de 25 tienen menos de 26 años. Yo entreno con ellos los lunes, martes y miércoles, y nadie se entera parece".

Volviendo al análisis más específico, tuvo palabras sobre Ben Brereton Díaz: "Yo imagino a Ben jugando por la banda, haciendo diagonales y entregando balones como la que le entregó a Alexis. Puede ser un doble 9, pero partiendo en la banda. Nadie puede hacer un desempeño solo ofensivo, debe haber un trajín defensivo, que lo sufre él y Diego Valdés por la otra banda".

Finalmente, habló de la falta de gol de su equipo: "Nadie genera muchísimas situaciones, las que tienes las debes convertir. Hoy las tuvimos en los pies de Alexis y una acción de Echeverria. Debemos insistir. Es una problemática del equipo, no de un nombre propio. Alexis es un goleador, debemos suministrarle posibilidades".

Chile enfrentará en la doble fecha de octubre a Perú y Venezuela, en duelo que parece necesario sumar todos los puntos para no quedarse rezagados en la tabla de posiciones.