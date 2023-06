Berizzo y el triunfo ante Cuba: El rival no importaba, sino la manera de jugar

Eduardo Berizzo, técnico de la selección chilena, analizó el triunfo por 3-0 sobre Cuba en Concepción y sostuvo que, más allá del resultado, lo importante era la forma de jugar que mostró el equipo.

"El rival no importaba para nosotros, sino la manera de jugar y la mantuvimos de principio a fin, con mayor capacidad ofensiva en la segunda parte. Siempre dueños del balón y con dinámica", declaró Berizzo en la sala de prensa del Estadio "Ester Roa".

En la misma línea, destacó el trabajo realizado por Marcelino Núñez, Javier Altamirano, Williams Alarcón y Víctor Dávila: "Buscábamos esa conexión, que en campo rival podamos encontrarnos entre líneas, habilitaron bien a Marcos Bolados y Alexander Aravena, los dejaron de cara al gol, más allá de meterla o no, generamos muchos pases en profundidad".

También elogió a la línea defensiva: "Nuestros zagueros (Matías Zaldivia y Rodrigo Echeverría) se mostraron firmes, prácticos, y las bandas fueron y vinieron todo el partido, con Nayel (Mehssatou) y Eugenio (Mena). Quedamos contentos con la actuación".

Además, valoró la personalidad que exhibieron Altamirano y Dávila, asegurando que demostraron ser "opción" para La Roja.

"Todo el mundo dio un paso al frente, nos sentimos seguros y confiados como equipo, todas cosas destacables; el rival y el resultado no era importante, sí hacer las cosas bien; y cuando se logran las cosas bien, se acerca a la victoria", reflexionó.

Finalmente, tras agradecer el apoyo masivo del público en Concepción, indicó que el plan para los próximos partidos, y con el plantel completo, es "seguir insistiendo con la idea" y "replicar esta actuación con otros nombres, no importa donde juguemos, que no importe el rival".

El próximo partido de Chile se enmarca en la fecha FIFA, el viernes 16 de junio ante República Dominicana, a las 20:30 horas (00:30 GMT) en Sausalito de Viña del Mar.