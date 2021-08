Blackburn avisó a la Roja que esperará para determinar si ceden a Brereton

El club inglés Blackburn Rovers anunció que esperará una decisión del gobierno británico o de las autoridades del fútbol para determinar si ceden al delantero Ben Brereton a la selección chilena.

"Ben Brereton Díaz ha sido nominado a la Roja para las próximas clasificatorias a la Copa del Mundo", dice un tuit publicado por el club.

"El club está esperando recomendaciones del gobierno y las autoridades del fútbol con respecto a las regulaciones de covid-19 antes de que se tome una decisión sobre su participación", añade el breve comunicado.

Brereton Díaz apareció en la nómina que Martín Lasarte publicó ayer lunes de cara a los partidos ante Brasil, Colombia y Ecuador, a disputarse a inicios de septiembre.

