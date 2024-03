Bravo, Isla y Vargas destacaron como los principales regresos en la nómina de la Roja

El técnico de la selección chilena Ricardo Gareca sorprendió en su primera nómina con los regresos de Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas, quienes estarán presentes para los amistosos ante Albania y Francia a fines del presente mes de marzo.

El caso del guardameta de Real Betis es conocido al haber quedado al margen de todo el proceso de Eduardo Berizzo al mando del combinado nacional, mientras que Isla había jugado su último encuentro con la Roja en marzo de 2022 por Clasificatorias ante Uruguay.

Más llamativo fue la vuelta de "Turboman", que también llevaba dos años de ausencia pero en la actualidad tampoco goza del mejor momento en Atlético Mineiro, donde incluso han trascendido informaciones de una salida del club brasileño.

Ante esto, Gareca explicó cada retorno y sobre Bravo mencionó que: "Particularmente siempre nos ha gustado pese a que en estos momentos está siendo suplente en Betis. Vemos la posibilidad de tenerlo en estos partidos y evaluar cómo está, en qué estado".

"Isla lo venimos siguiendo, en el fútobl argentino y viene teniendo regularidad, en la conversación nunca me manifestó que no tenga intenciones de estar en la selección; por el contrario, con la primera charla que tuvimos le dejé la inquietud, es si estaba interesado en las selección o no, o si era un asunto terminado. A partir de ahí tenía la ilusión de ser convocado", apuntó sobre el jugador de Independiente.

Sobre Vargas en tanto el "Tigre" explicó que: "Eduardo es un jugador que me gusta. Me encanta. Me interesa verlo y conocer la situación en la cual está. Está sano, pero no es tenido en cuenta por distintas situaciones. Nosotros si lo tenemos en cuenta".

Chiile enfrentará a Albania el próximo viernes 22 de marzo, mientras que con Francia chocará cuatro días después en la ciudad de Marsella.