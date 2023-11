Christiane Endler anunció su retiro de la selección chilena: "Qué mejor que con una medalla"

La arquera Christiane Endler anunció su retiro de la selección chilena femenina, tras la victoria por 2-1 sobre Estados Unidos y conseguir el paso a la final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

"Es momento de retirarse y qué mejor que con una medalla. Es un ciclo cumplido, lo venía pensando hace tiempo", declaró en Viña del Mar tras el encuentro.

"Es momento de dar la oportunidad a las jóvenes que vienen, de mostrarse, que hagan una carrera, que representen a Chile, que sientan lo que se siente en la cancha. Es momento de pasar otra página, no hay que ser egoísta", argumentó Endler en sus sorpresivas declaraciones.

Del mismo modo, hizo un repaso de su histórico paso por La Roja: "Es un orgullo, son sueños cumplidos, metas y objetivos, años maravillosos y difíciles. Agradezco el cariño del público siempre, y la oportunidad de haber representado a Chile en un Mundial, Juegos Olímpicos y Panamericanos. No me queda más que agradecer y dar la oportunidad a otras que lo vivan también".

Además, comentó que quiere volver en el futuro, pero en otro rol.

"Me encantaría volver más adelante, a cambiar las cosas, a trabajar por el fútbol femenino, quizás desde otro rol, hay que prepararse para eso. Pero siempre estaré ligada a la selección, es el orgullo máximo como jugador, y me gustaría hacerlo de otro lugar", expresó.

También destacó la labor del técnico Luis Mena, pero criticó la falta de apoyo desde la gestión de la ANFP.

"Se está trabajando bien, hay nuevos aires, cambios, jugadoras que lo hacen bien. Qué mejor empezar un proceso con una medalla panamericana, pero si necesita más apoyo, mayor gestión de la ANFP, más recursos, hay cosas por detrás que no se ven, que no funcionan, que no contamos con una arquera para la final, son situaciones que te ponen a la deriva", comentó.

Finalmente, habló sobre su ausencia en la final por el oro, debido al acuerdo con Olympique de Lyon, su equipo.

"Las condiciones se sabían desde un principio, que yo me tenía que ir después de este partido. Son decisiones que tienen que decidir ellos, uno como jugadora no se puede meter en las nóminas. Es parte del cuerpo técnico, pero quiero dejar en claro de estar agradecida de Luis Mena, hizo ilusionarse a las jugadoras y le deseo el mayor de los éxitos, que le vaya increíble", sentenció.