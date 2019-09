Claudio Baeza: Creo que tuve un buen debut en la Roja ante un rival duro como Argentina

El volante de la selección chilena Claudio Baeza se mostró conforme con su desempeño tras su debut con la Roja adulta en el pasado amistoso frente a Argentina.

El mediocampista de Necaxa afirmó este domingo en conferencia de prensa en San Pedro Sula de cara al choque con Honduras que "me he sentido muy cómodo, es mi segunda convocatoria. Hace un par de años atrás no pude debutar. Estoy muy contento, mis compañeros me recibieron de muy buena manera y el cuerpo técnico también".

"Creo que tuve un buen debut ante un rival muy duro como es Argentina. Ahora a seguir trabajando para estar en nuevas nóminas", agregó.

En la misma línea, el ex Colo Colo dijo que "el técnico que esté al mando siempre va a querer probar jugadores. De la selección que jugó el Mundial de Turquía estamos casi todos jugando y casi todos han sido nominados a la selección y creo que lo han hecho de buena manera".

En relación al encuentro del martes ante los centroamericanos, Baeza afirmó que "todos los partidos a nivel de selección son muy complejos. Jugando de visita ante un rival como Honduras, que viene de un proceso de probar jugadores y que tiene jugadores de experiencia, creo que trataremos de defendernos mucho teniendo la pelota y hacer un buen juego para doblegarlos".

La selección chilena enfrentará este martes 10 de septiembre a Honduras a las 22:30 horas de nuestro país (01:30 GMT) en su segundo amistoso de la doble fecha FIFA de septiembr.