Claudio Baeza: Estamos convencidos de que podemos sacar los seis puntos

El mediocampista de la selección chilena Claudio Baeza comentó en conferencia de prensa lo que se viene para la Roja en los duelos ante Perú y Venezuela por las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 y aseguró que el elenco nacional está capacitado para sacar los seis puntos.

"Todos los partidos son de suma importancia. En los partidos anteriores (ante Uruguay y Colombia) tuvimos poca fortuna y cedimos puntos en los últimos minutos, pero sabemos y estamos convencidos de que podemos sacar los seis puntos en esta fecha doble. Estamos con la convicción a tope para conseguir esos resultados y seguir con el objetivo de todo el grupo que es clasificar al Mundial", dijo Baeza en diálogo con los medios.

Sobre lo que viene de cara al duelo de este viernes ante los incásicos, Baeza expresó que "Perú se ha caracterizado por el buen juego que tiene. Siempre han jugado bien al fútbol, pero nosotros tenemos las armas necesarias para doblegar esa virtud sabiendo la importancia que tiene el partido para nosotros".

"Ellos han venido muy bien, y será un partido duro, pero queremos quedarnos con los tres puntos sí o sí", añadió en relación.

En lo personal, Baeza aseguró sentirse muy bien con haber jugado como titular en los primeros dos partidos: "Venía siendo nominado y la verdad es que me sentí muy bien. Mis compañeros me apoyaron en todo momento, soy un afortunado de poder estar acá con la mejor generación de nuestro fútbol. Hay mucha calidad de jugadores, de a poco fui ganando confianza y es un sueño poder estar acá con esta gran generación", expresó.

"Si me toca jugar, uno lo dará todo y si no, aportar desde donde me toque", añadió.