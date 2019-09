Claudio Bravo: Me encantaría contar con Marcelo Díaz, para clasificar al Mundial deben estar todos

El arquero de la selección chilena Claudio Bravo pidió, tras la caída por 2-1 ante Honduras, el regreso del volante Marcelo Díaz a la Roja, asegurando que necesitan de todos para poder ir al Mundial de Qatar.

"La labor es seguir mejorando. Hay que llegar de la mejor manera a Clasificatorias que es el reto importante y para eso necesitamos de todos", apuntó tras el encuentro a Chilevisión.

Al ser consultado sobre la ausencia de Gary Medel y Arturo Vidal, Bravo quiso ir más allá. "Creo que no hay que seguir levantando polémica, hablar de esto no es lo más sano", apuntó.

"Se olvidan de Marcelo Díaz que es muy valioso e importante que hay que tenerlo acá, para clasificar al Mundial hay que contar con todo el mundo y a mí me encantaría tenerlo acá porque es un gran jugador", agregó el experimentado portero.

Sobre la determinación de Reinaldo Rueda de poner a Paulo Díaz como capitán, expresó: "No hablé con él, fue su decisión. Es un distintivo solamente, la facete que le corresponde a uno. No lo veo como un desmedro, me lo tomó con tranquilidad a esta altura".