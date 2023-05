Eduardo Berizzo y amistosos: Yo no pienso en menospreciar a ningún rival

El técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, se refirió a los rivales que la Roja tendrá en la próxima fecha FIFA de junio próximo, y aseguró que no pretende menospreciar a ningún rival, aclarando que la idea era jugar en Chile.

"Se busca competir y queríamos jugar en casa", dijo Berizzo en una actividad relacionada con el nuevo sponsor de la selección nacional.

"No es fácil hoy encontrar rivales porque los partidos de selecciones adultas no son rentables, entonces hay que encontrar y trabajar mucho", añadió.

"Yo no pienso en menospreciar a ningún rival ni a los que vamos a enfrentar en el futuro ni los de la fecha FIFA porque somos una selección que busca partidos, y bienvenido sean", complementó.

Respecto a lo que espera de esos duelos, Berizzo contó que "vamos a tratar de que todos los jugadores tengan minutos y que algunos jugadores jóvenes puedan estar ante Cuba".

Esto porque el DT no podrá contar con todos los futbolistas que militan en el extranjero ante el cuadro caribeño.

"Estamos preparando ese equipo sub 23, llevamos siete microciclos con la sub 23, pero esos futbolistas son opciones a la adulta. Ejemplo: (Alexander) Aravena. Ha venido de un proceso sub 23 y terminó jugando en la selección mayor. Ese es el desafío de nuestros jugadores, y de cara a la Fecha FIFA triple, vamos a intercalar futbolistas jóvenes con los 'extranjeros' que lleguen más adelante", expresó.