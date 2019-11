Federación Peruana: No pensamos en una indemnización por parte de Chile

Si bien las primeras voces surgidas desde Lima en relación a la negativa de los seleccionados chilenos a viajar para el amistoso pactado para el próximo martes 19 fueron poco amistosas, con el correr de las horas, desde la Federación Peruana fueron matizando sus dichos hasta llegar a entender la decisión de la Roja.

"Entendemos los problemas que tiene Chile en estos momentos. No estanos en un afán reivindicatorio. Son otras las cosas que nos mueven. No estamos pensando en una indemnización por parte de Chile", comentó Oscar Chiri, secretario de la Federación, en diálogo con La Cuarta.

De acuerdo a lo informado ayer martes, en Lima ya estaban vendiendo entradas para el duelo que se iba a jugar en el Estadio Nacional el martes desde las 22:30 horas.