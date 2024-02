Gareca sobre Alexis: Es un jugador extraordinario y me interesa que esté cerca del gol

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, abordó la posición en la que ve a Alexis Sánchez en La Roja, debido a que en su club ha alternado como delantero y enganche, asegurando que espera que esté próximo al área rival.

"Es un jugador extraordinario y me interesa que esté cerca del gol, es lo que me interesa a mí. Tendremos que ver algunas cosas, pero a él, seguramente le va a interesar estar cerca del arco, donde estuvo toda la vida", nos comentó en Al Aire Libre en Cooperativa.

"El desafío de la gente mayor no es solamente mostrar competencia, sino que también inteligencia. Cuando uno es mayor tiene cosas que interpretar que solo tienen que ver con la inteligencia, porque correr por todos o algo por el estilo, a uno lo termina debilitando. Estos muchachos que trascienden a nivel mundial y que han jugado en los mejores equipos, si hay algo que les sobra es inteligencia. Hay que ponernos de acuerdo, hablar y ver dónde son más útiles en la selección", añadió.

También se refirió al diálogo con otros experimentados: "Hablé con la mayoría, personalmente vino al complejo ("Juan Pinto Durán") Arturo Vidal, Eugenio Mena, Marcelo Diaz y después por zoom hablé con todos los que tantas veces nos hemos enfrentado".

"Con Mauricio Isla fue uno de los primeros muchachos que hablé, con Gary Medel, con todos de la camada que tuvimos el privilegio de enfrentarnos tantos años, con Eduardo Vargas, con el único que no pude hablar fue con Charles Aránguiz, porque tuvo problemas personales y no quisimos molestar en lo más mínimo, pero es un jugador que es de nuestro interés o, por lo menos, me encantaría llegar a hablar con él, para saber cómo está, en qué estado está, pero por ahora no queremos molestar", sisguió.

Igualmente, reconoció que habló con Claudio Bravo y éste se mostró dispuesto a seguir en La Roja.

Gareca debutará el 22 de marzo en La Roja ante Albania, en Italia, y después tendrá un duelo ante Francia en Marsella. El 8 de marzo dará la nómina.