Gerente de selecciones: Con el último triunfo ante Paraguay, recordé al equipo de 2015 y 2016

El gerente de selecciones, Rodrigo Robles, mira con optimismo el proceso de Eduardo Berizzo y señaló que la última victoria ante Paraguay por 3-2 le hizo recordar al elenco bicampeón de América en 2015 y 2016.

Robles expresó en diálogo con La Tercera: "(Antes del compromiso ante los paraguayos) Efectivamente, había una sensación de incertidumbre, pero una vez que Chile juega de local, le gana a Paraguay, uno empieza a recordar los mejores momentos del 2015, 2016. Creo en los proyectos, pero evidentemente se sostienen con resultados. Más allá de los amistosos que tenemos ahora, el objetivo de ganar es desde las Clasificatorias. No por eso en los amistosos no vamos a salir a ganar, por supuesto".

"Creo que hay una energía positiva, hay confianza, mucho respeto por el cuerpo técnico de Eduardo Berizzo. Hay un reconocimiento hacia los jugadores. Me tocó estar en la fecha FIFA pasada frente a Paraguay y lo vi", añadió.

Siguiendo con este tema, fue consultado si Berizzo se juega el puesto en la primera jornada doble de las Clasificatorias: "Te diría que no, pero eso no depende de mí. Este es un proceso. Creo en los proyectos. Este es un proyecto de clasificación al Mundial, pero los proyectos se sostienen con resultados y vamos a ir viendo cómo nos va yendo. Evidentemente, si bien todos queremos ir ganando todos los partidos, el tener un traspié dentro de las Eliminatorias no nos pone en duda el proyecto. Ahora, si los resultados negativos son sostenidos en el tiempo, el propio Eduardo va a repensar su proyecto. Estamos convencidos de que no será así".

Chile debuta en septiembre ante el Uruguay de Marcelo Bielsa por las Clasificatorias y después recibe a Colombia.

Dificultades financieras

Eso sí reconoció dificultades financieras en La Roja: "Los jugadores son conscientes, están pendientes y tienen a sus familiares en Chile. Saben que la situación económica en Chile no es la misma. También es cierto que hay un amplio consenso de que la situación económica de la Selección, del país, y el tema de los sponsor, no es la misma de antes. Es un tema que creo será bien resuelto".

Finalmente, habló del fin de la sociedad con Coca Cola: "La marca vale lo que alguien está dispuesto a pagar. Lo que se está pagando es menor a lo que se pagaba en el pasado, pero tiene que ver más con los resultados deportivos que con la marca propiamente tal. La ausencia de resultados deportivos trae que haya menos disposición de marcas o, en su defecto, a poner menos dinero. Son ciclos. No solo pasa en Chile. Espero que los resultados que generemos en el futuro despierten mayor interés en las marcas".

"(Me sorprendió) desde el punto de la emocionalidad. Tú hablabas de los 60 años. También entiendo que hay una estrategia global de Coca Cola, de vincularse más con eventos deportivos", sentenció.