Gonzalo Jara: Todos saben lo que pasó y que Bravo y Vidal no se hablan

De pocas entrevistas, el zaguero chileno Gonzalo Jara comentó su presente en el fútbol mexicano y también tuvo palabras para la Roja ad portas de lo que será la participación nacional en las Clasificatorias con rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Y el defensor, uno de los históricos del equipo, comentó el quiebre existente entre otros dos referentes: Claudio Bravo y Arturo Vidal.

"Me lo perdí (de Bravo y Vidal). Qué le puedo decir. Todos saben lo que pasó y que ellos no se hablan. Qué más les puedo comentar. Hay que pensar en las eliminatorias", dijo en diálogo con el diario Las Ultimas Noticias.

Sobre su situación personal en el equipo de todos, Jara dijo sentirse aún con opciones de ser nominado.

"No hago caso a lo que digan. Yo me siento bien para estar en la Selección. Jugué en Estudiantes y ahora hago lo mismo en México. A veces escucho que dicen que no estaba jugando, pero los técnicos me llamaban igual", comentó.

Sobre el futuro del equipo en el camino a la Copa del Mundo, Jara digo que "veo bien al equipo. Y para la Copa América también. Las otras selecciones están en otro proceso y nosotros seguimos siendo fuertes".

"Obviamente que estamos más viejos, pero hemos ido adaptándonos. La intensidad no es la misma, obvio. Pero la línea está. Yo no sé si con Bielsa jugaríamos igual que hace 10 años", añadió.

"Un recambio debe ser natural. Siempre he dicho que a un Gary, a un Alexis, a un Bravo, a un Vidal, a un Charles hay que aprovecharlos al máximo. Una selección como esta no se repetirá. Veo que hay buenos jugadores pero no debe ser fácil para ellos. Todo a su tiempo. El recambio tiene que darse de a poco", completó.