Hugo Tocalli quiere ver a Cabral en la Roja: Tiene las condiciones para hacerlo

El argentino Hugo Tocalli, extécnico de La Roja sub 20, conversó con Al Aire Libre PM a un día de la primera nómina de Ricardo Gareca en la selección adulta y manifestó que Luciano Cabral, jugador de Coquimbo Unido, tiene condiciones para ser convocado por el "Tigre".

"Cuando lo llevé a la selección juvenil de Chile, pensaba en él como un futuro muy grande para la selección. Tiene las condiciones para hacerlo, si bien se ha perdido cuatro o cinco años, todavía está a tiempo y Dios quiera lo pueda lograr", comentó Tocalli.

"Es un jugador extraordinario, muy difícil de volver a conseguir, con esos enganches y hace jugar a los delanteros", añadió.

Finalmente, sobre la nómina de Gareca, Tocalli fue cauto.

"Siempre respeto mucho a los técnicos, no sé lo que pensará Gareca, recién llega a Chile, será su primera citación. Me gustaría verlo (a Cabral), pero eso lo tiene que decidir el técnico, lo tiene que ver Ricardo y decidir si está en la selección o no", aseveró.

La primera nómina de Gareca en Chile, para los amistosos con Albania y Francia, será revelada este viernes en rueda de prensa a las 13:00 horas (16:00 GMT).