Javier Mascherano sobre Bravo y Alexis Sánchez: Me crucé con dos fenómenos

El ex futbolista argentino Javier Mascherano dedicó elogios a los chilenos Alexis Sánchez y Claudio Bravo, con quienes compartió en su paso por FC Barcelona.

"Me he cruzado con dos fenómenos como Alexis y Claudio Bravo. Con Alexis estuve dos años. Un jugador con una intensidad espectacular y un uno a uno muy bueno. Ha hecho una carrera increíble (...) Claudio es un señor. Un arquero que demostró toda su calidad a lo largo de su carrera y con quien daba gusto tener conversaciones", señaló en diálogo con TNT Sports.

En relación a lo que fue su aventura en la selección Argentina, dijo que "ni siquiera lo veía cerca. Había muchos jugadores en mi posición en el plantel profesional de River. Pero tuve la suerte de haber hecho de sparring mucho tiempo, previo a Corea Japón (...) Fue un día inolvidable".

Mascherano participará en el programa "Historias de Crack" de la estación televisiva.