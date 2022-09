Jorge Aravena: Es interesante ver a Marcelino Núñez como enganche de la Roja

El ex seleccionado chileno Jorge Aravena analizó la formación que alista el técnico de la Roja, Eduardo Berizzo, para el ensayo amistoso ante Marruecos y aseguró que suena bien Marcelino Núñez como enganche, permitiendo así que Alexis Sánchez juegue como delantero.

"Me gusta (Núñez) en esa posición; es interesante, habilita bien y tiene buen tiro de media distancia", dijo el ex jugador de la UC en El Mercurio.

"Lo ideal es que Alexis Sánchez sea delantero, porque si baja a la zona de volantes, Chile va a sumar mucha gente en el medio, y Ben Brereton estará muy huérfano. La mejor posición para Alexis, y donde ha hecho fama mundial es de delantero, no de volante", añadió.

El otrora portero Oscar With, en tanto, analizó las opciones que tiene el DT de la Roja en el arco: "Por lo que he visto me quedo con (Gabriel) Arias, el arquero de Racing Club, porque tiene más experiencia, más campeonato y el torneo argentino es más competitivo. Quizás el técnico piensa lo mismo, pero quiere ver cómo rinde Brayan Cortés en estas instancias", expresó.

Mientras que René Valenzuela, zaguero de Chile en España 1982, desmenuzó las alternativas en la última línea.

"El técnico conoce bien el medio, trabajó acá y tiene que ir viendo, porque su labor es el recambio para preparar una selección que dispute las otras eliminatorias", dijo.

"Hay que ver jugar al trío de centrales: si son un desastre, ahí tiene que decir 'no, no resultó, hay que probar, ver otro'. Y si andan bien, el descueve. Paulo Díaz y Valber Huerta tienen buen juego aéreo y Gary Medel siempre se ha defendido en esa faceta. Probar es lo que hay que hacer. Acierta buscando alternativas", comentó.