José Luis Sierra: Me llena de orgullo ser candidato a la selección, pero nadie me vino a buscar

El entrenador de Palestino, José Luis Sierra, en conferencia de prensa tras el la victoria por 1-3 sobre Everton en Viña del Mar, se refirió a su posibilidad de dirigir la selección chilena y sostuvo que no ha sido contactado por la ANFP, pero que siente orgullo al ser considerado para llegar a La Roja.

"Me llena de orgullo que piensen que puedo ser candidato para la selección, pero nadie me vino a buscar directamente. No me voy a referir a rumores, porque no tengo ninguna información oficial de parte de nadie. Repito lo que dije. Mis fuerzas y energías están centradas en lo que estamos haciendo con Palestino, estamos muy ilusionados con el momento y con lo que viene", sostuvo el "Coto" en conferencia de prensa.

Además, añadió que "no me voy a referir a supuestos, insisto. Lo fundamental es que la ANFP tome la decisión correcta. He visto muchas noticias y dejarme llevar o pensar en una condición de qué podría suceder, no me quiero poner en ese caso".

Finalmente y consultado sobre el perfil del DT de La Roja, el ex Union Española y Colo Colo expresó: "Yo no soy el encargado de tomar esas decisiones. ¿Que la selección necesita un entrenador? obviamente que lo necesita, es una cosa lógica faltando tan poco para el partido por las clasificatorias"

"¿Qué es lo que necesita? No tengo idea, porque no es mi labor, quienes tienen que tomar la decisión son los dirigentes, existe un presidente y un director deportivo. Ellos sabrán lo que necesita la selección mejor que yo, si es que debe ser chileno, argentino, o peruano, etcétera. No quiero pronunciarme, ni candidatear a alguien, porque no me corresponde", cerró sobre el tema.

La victoria sobre Everton y el gran nivel del "Mago" Jiménez

José Luis Sierra también valoró el triunfo sobre los "ruleteros" en el Estadio Sausalito y destacó el gran rendimiento de Luis Jiménez, quien fue la gran figura del partido con dos goles y provocando un autogol.

"Estamos muy contentos. Yo llegué aquí y vi una convicción de la gente del club para hacernos cargo del equipo en un momento difícil, y hoy miramos la tabla de una manera distinta a como la mirábamos un tiempo atrás".

Sobre el "Mago" remató que "me pone muy contento porque sé con la pasión que vive esta actividad y lo feliz que le hace. Ni siquiera voy a hablar del nivel de Jiménez porque su trayectoria lo demuestra y qué lastima que nos hayamos perdido tanto tiempo su talento, por todo lo que estuvo en el extranjero".

Palestino jugará el jueves ante Huachipato en busca de comenzar a asegurar su clasificación a la Copa Libertadores.