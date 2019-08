La Roja femenina pactó dos amistosos ante Australia en noviembre

La selección chilena femenina se encuentra disputando un cuadrangular en Brasil, torneo en el cual ya superó a Costa Rica. Sin embargo, el combinado nacional no perdió tiempo y pactó dos amistosos frente a su símil de Australia, en noviembre próximo.

El encuentro entre la Roja y el cuadro oceánico se anunció a través de redes sociales, con un interesante intercambio entre las cuentas de ambos equipos.

Las dirigidas por José Letelier registran enfrentamientos ante Australia también en dos ocasiones en noviembre de 2018, con un triunfo por 3-2 y una dura derrota de 5-0.

En esta oportunidad, ambos partidos se jugarán los próximos 9 y 12 de noviembre en las ciudades de Sydney y Adelaide respectivamente.

- Así se acordaron los amistosos entre la Roja y Australia:

👋 Hola @TheMatildas!



Yeah, you’re right! We did finish 1-1 after last year’s games.



We are not doing anything yet this November, something in mind? 🤔#LaRojaFemenina 🇨🇱⚽ https://t.co/AVKs87dSL7