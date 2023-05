Marcelo Vega: Nelson Acosta es el mejor técnico de la historia de la selección chilena

El destacado exfutbolista nacional Marcelo Vega aseguró que Nelson Acosta, quien lo dirigido en las Clasificatorias y el Mundial de Francia 1998, es el mejor técnico de la historia de la selección chilena.

En diálogo con La Cuarta, el "Toby" señaló: "Para mí, por lo que hicimos, Nelson Acosta es el mejor técnico de la historia de la selección. (Marcelo) Bielsa se topó con una selección más joven, a la que le sacó rendimiento. Nosotros veníamos de un paro por el tema del "Maracanazo"... pero los jugadores que tenía esa selección de Don Nelson... ¡Cuántos se quedaron afuera que hoy día no los tienes!".

"Don Nelson es el mejor técnico chileno. Lo que ganó en Unión Española, Cobreloa, en Everton. Fue técnico de la selección boliviana, técnico acá. Está Pellegrini, pero le falta el otro paso: la selección", añadió.

También se refirió al Alzheimer que afecta a Acosta: "Me da pena lo de Don Nelson. Fue tan rápido... No la está pasando bien, pero no se puede ir a ver, entonces es complicado. Yo hablo con Damián —hijo de Acosta— y me dice: noo, pa qué... Siempre me mantengo en contacto con él para saber", cerró sobre este punto.

En un tema relacionado, no quiso elegir al mejor jugador chileno de todos los tiempos: "Es complicado. Iván (Zamorano) lo que logró fue maravilloso, lo de Marcelo Salas también. Iván fue "pichichi" después de esa historia confusa con el técnico. Le dijo a la gente "se puede". Creo que Iván logró muchas cosas, y afuera. Elías (Figueroa) fue tres veces mejor de América. Pero cuesta decidirse porque él era defensa, Iván era goleador, (Arturo) Vidal en todos los equipos salió campeón. Son condiciones diferentes, a mí me cuesta un montón...", sentenció.