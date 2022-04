Martín Lasarte habló sobre Arturo Vidal: Yo creo que tiene demasiada exposición

El ex entrenador de la selección chilena Martín Lasarte hizo un repaso de su aventura por la escuadra nacional en diálogo con una radio uruguaya y dejó elogios para Gary Medel, mientras que de Arturo Vidal dijo que es un futbolista con "demasiada exposición".

"Arturo de la línea para adentro siempre en mi equipo. Es competitivo, no le gusta perder a nada. Yo creo que tiene demasiada exposición", dijo en "100% Deporte" de Radio Sport 890.

Además, dijo que "me llevé la mejor sensación de Medel. No lo conocía, es un tipo positivo para el grupo. Es rebelde como en la cancha, pero un tipo noble".

Lasarte también estimó que la Roja necesita "una renovación de plantel obligada. Es el principal problema que tienen, mientras que reveló que en su llegada la selección tuvo que solucionar que en el plantel existían "los que seguían a Bravo y los que seguían a Vidal. Por suerte una de las cosas que me llevo fue el abrazo que se dieron en la cancha".

Insistió el charrúa en que Chile no llegó a Qatar 2022 por los partidos de local, donde el "gran debe" fue el duelo con Bolivia, mientras que sostuvo que "dirigir un equipo en Chile no creo que sea dar un paso atrás. Igual creo que me voy a tomar un tiempo".

"Nunca fui a un Mundial. Seguramente lo voy a ver por televisión", finalizó.