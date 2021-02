Matías Almeyda rechazó la oferta de la Roja y respetará su contrato en San Jose Earthquakes

El director técnico argentino Matías Almeyda rechazó la oferta de la selección chilena y respetará su contrato en San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), dejando a la ANFP sin su primera opción vigente para el puesto.

Según informó el medio mexicano Súper Deportivo, el ex River Plate no logró destrabar su salida del elenco estadounidense, por lo que decidió no poner final a su vínculo de forma "intempestiva".

Fue su agente Juan Lafuente quien se comunicó con el ente rector del fútbol chileno y le hizo saber que el "Pelado" no quiso irse en malos términos de su actual escuadra, pese a que le interesaba la propuesta nacional, todo esto debido a la elevada cláusula de salida que tiene el trasandino.

Ahora, Pablo Milad y Francis Cagigao deberán reativar la búsqueda de un estratega para la banca de La Roja, teniendo como alternativas los nombres de Hernán Crespo, José Luis Sierra y Antonio Mohamed, a quienes se suman con menor fuerza Ivo Basay, Ariel Holan y Gustavo Quinteros.