Medel, Vidal y Brereton son los grandes ausentes de la primera nómina de Gareca

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, entregó este viernes su primera nómina y en ella los grandes ausentes son Gary Medel, Arturo Vidal y Ben Brereton.

La lista dada a conocer por el DT es para enfrentar los amistosos de marzo ante Francia y Albania.

En el caso del capitán de Vasco da Gama, explicó que el hecho "que no haya sido convocado no significa que no pueda estar en el futuro. Para estos partidos consideramos esta lista nada más, no hay nada; Gary se mantiene -entre las opciones-".

"Me he comunicado con todos, no he asegurado nada a nadie, ser convocado, jugar ni nada, solo a modo de presentarnos, por tantos años que nos hemos enfrentado y tanto conocimiento que tenemos de ellos; esto tiene que ver con ver otras opciones nada más, no significa que esté descartado ningún jugador chileno", siguió.

En lo específico del volante de Colo Colo, expuso que a Vidal "lo hemos seguido, estaba con algunas molestias, hicimos que tenga el tiempo. No quisimos llevarlo porque viene arrastrando inconvenientes, siendo reemplazado. Entonces, queremos que él a través de algunos inconvenientes que viene arrastrando, logre en Colo Colo esa continuidad tan importante que tienen que tener los jugadores por lo menos para que le abandone esa racha de molestias o un problema que le impida estar con normalidad".

"Lo conozco de haberlo enfrentado y en general siempre quiere estar, es un jugador de mucho temperamento, difícilmente dirá que no a estar presente o ser tenido en cuenta; me interesa que los jugadores se puedan reponer", dijo.

Espera que Brereton aprenda español

Por otro lado, dijo que en el caso de Ben Brereton, que ahora juega en la Premier League, su ausencia "es simplemente por ver otras opciones, nada más. Nada en particular. Son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que ver él en su actualidad".

"Me gustaría, en la conversación que tuve, que aprenda español. Es importante, ha estado convocado hace dos años, desde la Copa América en Brasil estuvo y lo he visto en Chile, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español".

"Si hay un interés realmente de estar en la selección, porque tiene que ver con la convivencia, día a día; transcurrido este tiempo me llamó la atención que no hablara español. ¿Es un impedimento que no hable español para estar en la selección? ... No, pero me gustaría que hable español, lo considero fundamental para la comunicación dentro y fuera del campo de juego".

"En la medida que vea que haya ese interés, el interés nuestro es permanente, y no le va a restar posibilidades. La decisión es ésta, pero no está condicionado, se lo manifesté personalmente que me gustaría que hable español, porque la comunicación en español la considero fundamental para estar en una selección, me gustaría ver una predisposición de su parte para aprender español", cerró.