"No debe ser citado nunca más": Hinchas fueron duros con Pinares

La derrota de la selección chilena ante Paraguay en Copa América no dejó para nada contentos a los hinchas, que durante el encuentro apuntaron sus dardos sobre el rendimiento de César Pinares, el que jugó como titular ante la "Albirroja".

El nivel exhibido por el volante dejó insatisfechos a los seguidores de la Roja, que a través de redes sociales no dudaron en demostrar su molestia con ácidos comentarios.

Desde peticiones de que no se le convoque más al combinado nacional hasta comentarios como "fue un fantasma", fue algo de lo que se leyó sobre el jugador que milita en Gremio.

- Revisa las críticas de los hinchas hacia César Pinares:

No mas Cesar Pinares en la Roja

No me gusta ser drástico y matar jugadores, pero creo que Cesar Pinares no debería volver a jugar por la selección nunca más.