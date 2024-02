Ricardo Gareca reveló que tuvo una reunión con Marcelo Díaz: Lo vimos competitivo

El director técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, confesó que tuvo una reunión con Marcelo Díaz, quien no es citado desde 2017 a La Roja y aseguró que lo vio dispuesto a tener una nueva oportunidad en el equipo.

"Hablé con la mayoría, personalmente vino al complejo ("Juan Pinto Durán") Arturo Vidal, Eugenio Mena, Marcelo Diaz y después por zoom hablé con todos los que tantas veces nos hemos enfrentado", nos dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Sobre Díaz, añadió: "Hablé con él, la intención era conocerlo, saludarlo, jugador que siempre despertó la admiración nuestra, en todo aspecto. De pronto nos encontramos que es el jugador que más edad tiene después de Bravo, le preguntamos si seguía teniendo en mente a la selección, lo vimos competitivo, no piensa aflojar en nada y eso nos puso contentos".

Sobre más jugadores experimentados, señaló: "Con Mauricio Isla fue uno de los primeros muchachos que hablé, con Gary Medel, con todos de la camada que tuvimos el privilegio de enfrentarnos tantos años, con Eduardo Vargas, con el único que no pude hablar fue con Charles Aránguiz, porque tuvo problemas personales y no quisimos molestar en lo más mínimo, pero es un jugador que es de nuestro interés o, por lo menos, me encantaría llegar a hablar con él, para saber cómo está, en qué estado está, pero por ahora no queremos molestar".

Acerca de Claudio Bravo, sostuvo: "Se mostró muy abierto en todo aspecto, competitivo y con un interés real de seguir participando en la selección. El motivo de esto es ver en qué grado de competencia están y si son requeridos, qué interés real tienen de venir a la selección. Se mostró con muchas ganas en caso de ser tenido en cuenta, porque lo primero que le hemos manifestado a todos es que no nos íbamos a comprometer en un llamado, pero sí saber en qué estado está, cómo está y si la selección sigue ocupando un lugar prioritario para ellos".

Ricardo Gareca en @alairelibrecl: Claudio Bravo se mostró muy abierto y con un interés real de seguir en la selección #CooperativaContigo https://t.co/KbBHCvYbDL pic.twitter.com/dmjAH22Tix — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) February 19, 2024

"Creemos que lo más importante de todo es que los muchachos puedan entender que a todos los que les interese estar en la selección, tienen la posibilidad, en la medida que uno los vea competitivos, es lo que uno quiere tirar como mensaje, la posibilidad abierta para todos".

"Va a ser fundamental la gente de experiencia, aquellas personas que tienen más de 100 partidos, porque sabemos que ocupan un rol preponderante porque son gente de mucha experiencia y los jóvenes que le dan mucha frescura y juventud que también es muy necesaria. La selección chilena tiene que sacarse de encima los compromisos inmediatos que tiene y se pueden presentar un montón de situaciones que pueden resolver los jugadores jóvenes, maduros e intermedios, lo que necesitemos", cerró.

Gareca debutará el 22 de marzo en La Roja ante Albania, en Italia, y después tendrá un duelo ante Francia en Marsella. El 8 de marzo dará la nómina.