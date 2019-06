Rueda y lesiones de Alexis y Vidal: Todos quieren estar mañana, pero no hay que correr riesgos

El DT colombiano no descartó la participación de ambos jugadores, pero aseguró que también piensan en el duelo de cuartos.

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, habló sobre el trascendental encuentro frente a los uruguayos de este lunes, por el cierre del Grupo C de la Copa América, y se refirió particularmente a las dolencias de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes están en duda para este compromiso.

Rueda, en conferencia de prensa en el Estadio Maracaná, aseguró sobre las mencionadas figurs de la Roja que "quizás lo de Alexis es lo más delicado. Esta mañana cuando hablé con el médico se veía muy positivo. Lo de Arturo tiene relación con la parte muscular".

De igual forma, el DT colombiano no quiso descartar a niguno de los dos jugadores y aseveró que "podemos tener algo más cercano hoy en la noche cuando hagamos la práctica y mañana. Ese es el tema a considerar, como reaciona Alexis en la práctica y a qué consecuencias se puede arriesgar y lo que sienta el jugador".

"Según lo que he palpado, todos quieren ir mañana. No hay que correr riesgos, se logró la tranquilidad de conseguir ese paso (a cuartos), y debemos pensar en que su dolencia se puede agravar y podemos no tenerlo para las próximas rondas", agregó el estratega acerca de las lesiones.

El duelo ante Uruguay y la lucha por el primer lugar

Junto con analizar el presente de las figuras, Rueda también respondió las interrogantes sobre el primer lugar del grupo, y si Chile irá a buscarlo o especulará con algún resultado para evitar algún cruce específico en la siguiente ronda.

"Pienso que lo del primer lugar es algo que se ha ganado la selección, Chile marcó diferencias. Este grupo se merece eso por lo que ha hecho en la cancha. Hay que estar preparados para cualquier rival, independiente como se llame. No se puede subvalorar a ningún rival", sostuvo sobrer este tema el caleño.

Junto con esto, agregó que la ventaja de ser primeros es que "tenemos cuatro días de descanso, mientras que si somos segundos tenemos dos. Ojalá si son cuatro, los jugadores puedan tener un día de liberarse del estrés de la competencia".

Sobre el nivel de los "charrúas", el DT señaló que "hace muchos meses vengo ratificando el momento que está viviendo Uruguay, por todo el proceso del profesor Coito en las inferiores y Tabárez en la adulta, y la proyección de sus talentos a la selección adulta. De la mística del fútbol uruguayo que es un ejemplo para el mundo".

Finalmente, sobre lo que espera para el encuentro, el DT dijo que "todos conocemos el nivel y las características, Uruguay mantiene sus procesos muy tácticos, un juego muy directo. De Arrasceta es un jugador de mucha trayectoria y desequilibrio, hay que tener las mismas consideraciones que si él no estuviera".