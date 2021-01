Sierra: Que Vidal diga que un chileno está capacitado para la Roja nos debería enorgullecer

El entrenador de Palestino, José Luis Sierra, se mostró orgulloso por haber sido nombrado por Arturo Vidal como uno de los técnicos chilenos que, siente, están capacitados para dirigir a la selección chilena; además, aseguró que nadie lo ha llamado desde Sao Paulo y reconoció a Matías Almeyda como buena opción para sucesor de Reinaldo Rueda.

"Que un jugador como Arturo Vidal diga que un DT chileno está capacitado para asumir en la selección, nos debería llenar de orgullo. No es fácil que alguien con esa trayectoria haga ese tipo de comentarios", sostuvo a TNT Sports Chile.

En ese sentido explicó que "no ha habido ningún acercamiento ni nada por el estilo con la gente de la Federación o por la ANFP. Eso es lo primero, no tengo ningún acercamiento, contrariamente a lo que dije antes de la U, que alguien sí me preguntó, en este caso no me ha preguntado nadie por esa opción", explicó.

En relación al candidato al cargo dijo que "me parece que el nombre de Matías Almeyda puede ser atractivo, sigo pensando que en términos de lo que se venía haciendo, el tiempo y de dónde estamos en las Clasificatorias, todo lo que está pasando en el fútbol mundial, lo que pasó con Reinaldo Rueda es un paso atrás".

"Con que alguien piense que pueda ser el entrenador de la selección me llena de orgullo, es la aspiración máxima que puede tener cualquier entrenador chileno", insistió sobre las voces que lo ponen como alternativa en el puesto.

En otro tema, dijo que no lo han llamado desde Sao Paulo, pese a que la prensa brasileña puso su nombre entre los postulantes: "Nadie me ha llamado. Todo el mundo sabe que yo jugué dos años en Sao Paulo. No sé cuál es la imagen que dejé allá como jugador. Le guardo mucho cariño, fue una experiencia increíble jugar en un club como ese. Pasar de Unión Española allá fue un salto increíble en mi carrera. Pero no me ha contactado nadie para esa posibilidad. Contesto porque me preguntan, pero mi mente y mi pensamiento está puesto en Palestino".