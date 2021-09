Sitio especializado contó que la selección chilena quedó fuera del videojuego FIFA 22

Una mala noticia recibieron los fanáticos de los videojuegos y la selección chilena, ya que el "Equipo de Todos" quedó fuera del FIFA 22, que será estrenado el próximo 27 de septiembre.

La noticia fue dada a conocer por la página gamer FIFA CM Tips, que además informó que saldrán otras siete selecciones sudamericanas, quedando solamente Brasil y Argentina.

Además, serán descartados otros equipos europeos como Bulgaria, Eslovenia, Suiza, Turquía y Ucrania, junto con todos los equipos africanos, mientras que en clubes seguirán con nombres no originales como Juventus, por las licencias.

