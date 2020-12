Carlos Queiroz desmintió confrontación entre cuerpos técnicos tras empate de Colombia en Chile

El entrenador portugués Carlos Queiroz se refirió a su salida de la selección colombiana y además desmintió que hubiese una confrontación con el cuerpo técnico de la Roja tras el empate 2-2 que cosechó en su visita a Santiago por las Clasificatorias a Qatar 2022.

De acuerdo a lo que sostuvo en entrevista con la Agencia EFE, "hay un precio que tenemos que pagar cuando vivimos en una sociedad libre y si nosotros no sabemos convivir con las mentiras, es que no sabemos nada del fútbol y de la vida".

"Después del partido de Chile, dijeron que hubo confrontaciones entre los cuerpos técnicos. Fue mentira", aclaró el DT que dejó su cargo tras cuatro fechas del camino al Mundial.

"Después del partido contra Ecuador se crearon algunas argumentaciones de que los jugadores tuvieron confrontaciones; una vez más te digo que el ambiente de la selección de Colombia es amistoso y familiar. Son algunas mentiras que son normales y nosotros pagamos el precio de vivir en un mundo libre, que nos gusta", aclaró.

Sobre su salida del equipo "cafetero", explicó que se encuentra "bien. Intentando cerrar la página de Colombia y mirando otras oportunidades. El libro de la vida se queda abierto para mí. Ahora hay que disfrutar este tiempo de Navidad con la familia, con salud, y prepararme para una nueva etapa con nuevos libros de la vida en la mano".

"El fútbol algunas veces es cruel; nos aporta cosas buenas, pero algunas veces nos sorprende con otras situaciones. Después de una mala racha de resultados las cosas cambiaron. La vida de un entrenador, el valor de un entrenador en las emociones de la calle, depende de su último resultado", expresó a la Agencia.

"Llegué a Colombia con mucha ilusión de lograr la quinta calificación para una Copa del Mundo. Y siempre esperas de una Federación decisiones que no pueden ser de la calle, tienen que contar decisiones con convicción y coraje. La clasificación para el Mundial en Sudamérica es una de las competiciones más difíciles en el mundo del fútbol. No es un camino recto", puntualizó.

"La calificación no es como empieza, es como termina. Tras una mala racha de resultados, la Federación no ha tenido coraje de enfrentarse a las tormentas que llegan. Han tomado una decisión que tengo que aceptar, pero con la que no estoy de acuerdo. Los hechos muestran que no es una decisión racional, pero es su decisión. Estoy agradecido por la oportunidad de ser seleccionador de Colombia", manifestó.

"Desafortunadamente, tras los dos últimos resultados contra Uruguay y Ecuador, la Federación no demostró el mismo coraje que mostró al principio", completó Queiroz.