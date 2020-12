Claudio Borghi es opción para la selección colombiana, según su agente

El empresario argentino Cristian Argiz aseguró que su representado Claudio Borghi está entre las opciones para dirigir a la selección colombiana, en el caso que no resulte la llegada de Reinaldo Rueda.

"Tuve una charla con uno de los altos directivos de la secretaría técnica de la selección colombiana y me pidió material y último curricúlum de Claudio, más toda la información mía. Eso fue hace 15 días y esta semana tuve una charla con él y me dijo que se reunió con el presidente de la Federación, le comentó la posibilidad de Claudio Borghi y lo ha visto con buenos ojos", dijo al medio Antena 2.

Según el agente del ex DT de Colo Colo y la Roja, "ellos me dijeron que lo primero que quieren hacer es contratar un técnico colombiano, pero de no ser así se van a comunicar conmigo porque el candidato es Borghi, en caso que no se les dé el primer plan".

Argiz contó que el comentarista del CDF se tomó de buena manera la noticia y que "se siente capacitado para tener dicha función", en tanto que aclaró que "el tema económico en este momento pasa a un segundo plano, porque acá la idea es que la Federación se defina por Claudio y luego nos sentamos a charlar".

Por último, apuntó que según su criterio es difícil que Rueda llegue al equipo "cafetalero", pues su opción "se ha desinflado y seguramente la próxima semana tendré otra charla con la Federación Colombiana a ver qué decisión han tomado. Yo veo con buenos ojos lo de Claudio Borghi para Colombia".