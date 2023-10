Conmoción en Colombia: Padres de Luis Díaz fueron secuestrados

Conmoción se vive en Colombia luego de darse a conocer que los padres del delantero seleccionado Luis Díaz fueron secuestrados a plena luz del día, mientras circulaban en su camioneta a través de la ciudad de Barrancas.

Pese a que la policía local desplegó un amplio operativo con el que logró rescatar a la madre del jugador de Liverpool, aún siguen sin encontrar rastros de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista.

Según la investigación realizada, ambos fueron capturados por un grupo de motociclistas, quienes los amenazaron con armas de fuego y los trasladaron hacia un sitio desconocido.

Tras el operativo denominado "candado", que consiste en la restricción de todos los medios de transporte en un área determinada, Cilenis Marulanda logró ser rescatada y puesta a resguardo, manteniendo una comunicación telefónica con el director General de la Policía Nacional de Colombia.

Por su parte, el Ejército nacional también se sumó a la búsqueda anunciando: "Nuestro Gaula y tropas del Ejército apoyan la operación de búsqueda de los padres del futbolista Luis Díaz, quienes al parecer son víctimas de secuestro. En la Línea 147 pueden aportar información que permita dar con su paradero".

Por el momento, el jugador no se expresó sobre el tema, y se espera que en las próximas horas se conozca si se trató de una acción extorsivo o hubo otras intenciones. En Colombia son frecuentes los secuestros de este tipo por parte de grupos de delincuencia organizada, según fuentes de seguridad.

En tanto, Liverpool FC expresó su deseo de que la situación se resuelva rápidamente y de forma segura para los padres de su futbolista.

Liverpool Football Club can confirm it is aware of an ongoing situation involving the family of Luis Diaz in Colombia.