Hinchas colombianos se dividen entre Rueda, Gallardo y Pochettino para suceder a Queiroz

La selección colombiana anunció la salida del técnico portugués Carlos Queiroz tras las primeras cuatro fechas de las Clasificatorias a Qatar 2022 y los hinchas del equipo "cafetero" comenzaron a especular con su posible reemplazante.

Entre los nombres que más se repitieron para quedarse con el puesto, surgieron Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino y el entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda.

Los fanáticos del conjunto que se quedó sin DT tras la salida de Queiroz pidieron en redes sociales que vuelva Rueda, a quien destacaron como el único colombiano con capacidades de asumir el cargo.

Otro nombre que apareció fue el de Juan Carlos Osorio.

Revis algunos de sus comentarios:

Abrupto final de la era Queiroz. Hay que confiar en los procesos.... pero no cuando están rotos. 9 goles encajados y un equipo roto en todas sus líneas mostraba que era imposible continuara. A mi me gusta Rueda https://t.co/xSpGwFibMv

Me parece un buen negocio el que se está planteando ahora tras la salida de Carlos Queiroz que, Reinaldo Rueda llegue a la Selección Colombia en cambio de Juan Carlos Osorio para la Selección Chilena. #SelecciónColombia .

La salida de Queiroz es más que bienvenida. Yo sí quiero que vuelva don José Nestor Pekerman. Pero si no... Scolari, Dunga, Pocettino, Tata Marino (?) No sé, no hay mucho de donde escoger. Eso sí: ni Osorio, ni Suárez, ni Bolillo, ningún colombiano (excepto Rueda, claro)