James expresó una “profunda decepción” tras no ser convocado por Rueda en Colombia

James Rodríguez aseguró sentirse decepcionado tras quedar fuera de la convocatoria de Reinaldo Rueda en la selección colombiana, de cara a los compromisos ante Perú (3 de junio) y Argentina (8 de junio) por las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

James señaló en sus redes sociales que "con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho".

El "cafetero" también añadió que la decisión le "llena de profunda decepción" por lo que significa para él jugar por su país. "No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida".

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sostuvo que "el volante fue sometido a exámenes médicos que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual no podrá unirse al grupo de convocados", por lo que su lugar será ocupado por Edwin Cardona de Boca Juniors.

Falta por saber si James será incluido por el ex técnico de la selección chilena en la nómina de Copa América, torneo que se jugará entre el 13 de junio y el 10 de julio.