René Higuita viralizó antiguo error que cometió en Italia '90 para tomar conciencia

En la foto se lee "Si te dicen que no salgas, no salgas".

El ex arquero colombiano René Higuita, reconocido por salir de su área para jugar con los pies, viralizó este jueves una foto de un reconocido error que cometió jugando con la selección de su país en el Mundial de Italia '90.

En los octavos de final de aquel torneo, su equipo igualaba con Camerún en tiempo extra y pese a la importancia, el melenudo portero salió del área jugando con los pies, no obstante, el delantero africano Roger Milla le robó el balón y marcó el gol que sentenció el triunfo de los Leones.

Higuita usó Twitter para recordar la jugada y crear conciencia: "Hoy me han mandado mucho esta imagen. Si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar ... Primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas", escribió junto a la foto que dice "Si te dicen que no salgas, no salgas".