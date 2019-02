Campeón mundial causó polémica por dichos machistas: Una mujer no puede hablar de táctica

El italiano Fulvio Collovatia, campeón del mundo en España 1982, causó polémica luego de emitir dichos machistas en la televisión indicando que "cuando escucho a una mujer hablar de táctica se me revuelve el estómago".

El ex zaguero intentó explicar sus palabras manifestando que "una mujer puede hablar de cómo estuvo un partido, pero no puede hablar de táctica porque no entiende como un hombre y no hay nada que hacer".

Ante la ola de críticas que recibió este ex futbolista fue su esposa, Caterina Collovati, quien lo defendió en Twitter: "La táctica explicada por una mujer no me convence. Todos pueden hablar de fútbol... pero decir lo correcto es otra cosa".

Más tarde el propio Fulvio ofreció disculpas: "No quería ofender a nadie. Respeto el universo femenino".