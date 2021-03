El ex volante Daniele De Rossi se sumó al cuerpo técnico de la selección italiana, donde será ayudante del entrenador, Roberto Mancini.

"Estoy orgulloso de comenzar esta nueva carrera con la selección nacional y agradezco tanto al presidente como al técnico Mancini la confianza y la oportunidad", señaló el campeón del mundo en el 2006.

"Será emocionante volver a Coverciano, lo que para mí significa ir a casa y encontrar muchos ex compañeros y muchos amigos en el grupo. No veo la hora de empezar. Lo haré con ilusión, sabiendo que solo estoy en el comienzo y todavía me queda mucho por hacer. aprender, pero también espero poder ayudar al equipo", agregó.

De Rossi estará ligado al equipo "azzurro" al menos hasta el final de la próxima Eurocopa.