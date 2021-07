Mario Balotelli: No entiendo todo este odio hacia mí

El delantero italiano Mario Balotelli publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para cuestionar los insultos que recibió luego de un comentario sobre el paso de la Azzurra a la final de la Eurocopa con un triunfo sobre España en penales.

El atacante subió una fotografía en sus historias en la que tenía la medalla de subcampeón de la Euro 2021 y su rostro con lágrimas, por lo que tuvo miles de respuestas negativas.

Por eso, escribió un mensaje en que sostuvo que "he visto tantos insultos contra mí y, como saben, no tengo ningún problema en expresar mis pensamientos".

"¡No entiendo todo este odio hacia mí por parte de tantos italianos! Italia está haciendo un gran Eurocopa. No estoy ahí porque los chicos de los últimos años se han merecido la convocatoria más que yo, pero con esto qué sentido tiene escribirme: "Eres pobre", "quédate en casa", "no vales nada", "no eres italiano", señaló.

"¿Alguna vez pensaste que el Mundial es un torneo difícil de conquistar para mí pero no imposible? ¿Y qué debo decir si me lo merezco? No, no me reconozco en ti ¿Así que adiós selección? Piensa antes de escribir: nunca escupas en el plato donde comiste. De todos modos, ahora, todos apoyemos juntos a Italia", completó.