Claudio Pizarro: "El dolor más grande de mi vida es no haber ido al Mundial"

El veterano delantero peruano Claudio Pizarro, jugador de Werder Bremen alemán, declaró que "el dolor más grande" que ha tenido en su vida y en su carrera deportiva es "no haber podido ir al Mundial" de Rusia 2018, que Perú disputó después de 36 años.

A pesar del tiempo transcurrido, Pizarro, un referente en el fútbol alemán y el jugador más veterano que ha marcado goles en la historia de la Bundesliga, dijo no querer hablar de la selección, pese a lo que, en una entrevista con el diario El Comercio, afirmó: "Lo que te puedo decir es que el dolor más grande que he tenido en mi carrera y, tal vez en mi vida, fue no haber podido ir al Mundial".

"Fue un tema duro, necesito más tiempo para analizarlo y llegar a hablar de él como se debe", añadió Pizarro, de 42 años, sobre el hecho de quedar descartado del equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca.