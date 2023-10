Polémica en Perú: Hincha analiza denunciar a Pedro Gallese por impedirle foto con Messi

Al consumarse el triunfo 2-0 de Argentina sobre Perú, el arquero Pedro Gallese apuntó contra los hinchas que invadieron el Estadio Nacional de Lima para sacarse una foto con Lionel Messi, e incluso lanzó el celular de un fanático, algo que sigue dando que hablar en el vecino país.

Esto, porque el hincha que terminó en el suelo y sin poder tomarse una imagen con el rosarino.

"No entiendo a la gente que dice que yo no fui a alentar a la selección. No entiendo que digan que soy un vendepatrias si alenté los 90 minutos a Perú. Al primer gol de Messi, me emocioné un poco porque era la primera vez que lo veía y quién no se emociona al ver un gol de Messi en el estadio. No es lo mismo que verlo por tele. O sea, me emocioné", expresó el joven de 17 años en un video publicado en sus redes sociales.

Posteriormente, relató su ingreso al campo de juego: "Estaba en la tribuna norte y hay una baranda que te lleva directo a la puerta. Mi hermano le preguntó a un seguridad si ponían alguna multa por meterte y le dijeron que no, que solo te botan del estadio. Yo escuché eso y pensé que tenía la oportunidad de abrazar o sacarme una foto con Messi. Me metí por la baranda, caigo a las escaleras, abro la puerta y me voy corriendo".

Siguiendo la misma línea, explicó: "A mis costados no tenía a nadie, venían a siete u ocho metros de mí. En mi mente pensaba correr hasta poder sacarme la foto. De la nada veo a Gallese enfrente mío, abierto de brazos, queriéndome atrapar. Me fui para la derecha y cuando vi a Gallese bajé la velocidad porque no quería chocarlo y ocasionarle algún daño. Cuando bajé la velocidad cinco segundos, me alcanzaron los de seguridad. Siento un jalón en la parte trasera de la casaca y ya no pude hacer nada, me caí".

En este sentido, amplió cómo fue el cruce con el arquero. "Agarré el celular, lo puse en mi pecho y lo cubrí. Gallese me volteó y me arrancó el celular. ¿Ya me atraparon, por qué agarrar mi celular si lo estoy cubriendo?, ¿por qué agarrar y tirarlo? Y para que no digan que había tiempo para remontar, estaba el minuto 90 + 2, me sacaron y al minuto acabó el partido", manifestó el seguidor de la Bicolor, mientras mostraba su celular roto.

También, se tomó un momento para advertir al experimentado arquero peruano de 33 años con posibles acciones legales: "Por cierto, no tengo 20 años, no soy mayor de edad. Dicen que soy un viejo, pero tengo 17 años, soy menor de edad. O sea que fácilmente puedo denunciarte, Gallese".