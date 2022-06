Sebastián Becaccece es apuntado como el "plan B" de Perú si no renueva Gareca

En la selección peruana están a espera de poder renovar al argentino Ricardo Gareca, el que terminó su contrato como entrenador tras perder el repechaje ante Australia. Eso sí, la Federación ya maneja un "plan B" en caso que no se concrete la anhelada continuidad del DT.

La prensa peruana asegura que Sebastián Beccacece es el elegido para reemplazar al "Tigre" si es que no consiguen su contiuidad.

Segú consigna Diario La República el periodista Omar Ruiz de Somocurcio, apuntó que "una persona entendida me informó que existe un plan B de un técnico que pasó por el Perú, no como técnico, y no me parece una mala opción si Gareca dice ya no. Hay un nombre que va sonando y que me parece que es una buena opción si Ricardo Gareca no acepta seguir en la selección.

"Según mi informante, el plan B, si no se queda Gareca, es Sebastián Beccacece", agregó, poniendo el nombre del actual entrenador de Defensa y Justicia en la palestra.