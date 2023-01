José Mourinho y oferta de Portugal: "Me negué porque estoy bien en Roma"

El entrenador portugués José Mourinho aeguró que fue la única opción de la Federación Portuguesa de Fútbol para sustituir a Fernando Santos al frente de la selección lusa, pero que se negó al estar "bien" en su club, Roma de Italia.

"Quiero agradecer al presidente de la federación portuguesa. Me dijo que no era la primera opción, sino la única y eso me llena de orgullo. Pero me negué porque estoy bien aquí en Roma", dijo el técnico nada más finalizar el encuentro ante el Genoa en la Copa de Italia (1-0, victoria del Roma).

Un partido que desbloqueó el argentino Paulo Dybala, flamante campeón del mundo, que saltó al campos desde la banca, con un gol en la segunda mitad.

"No quería sacarlo al inicio de la segunda parte, quizás podría meter a un jugador joven, pero quería hacer todo lo posible para no ir a la prórroga dado todos los compromisos que tenemos", explicó el técnico setubalense.