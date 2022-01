Inter de Milán fue multado con 5.000 euros tras la Supercopa

No todo es alegría en Inter de Milán tras la conquista de la Supercopa de Italia con gol de Alexis Sánchez en el último minuto, pues el cuadro lombardo recibió una multa de 5.000 euros.

Según informó el periodista italiano Daniel Mari, la multa recibida fue por "no impedir la entrada al terreno de juego de un técnico no incluido en la lista".

Además, esta persona estaba ubicada cerca del banco de Juventus durante la victoria por 2-1 del conjunto milanés.

#InterJuve, ammenda di 5.000 euro all’Inter per “avere omesso di impedire l’ingresso nel recinto di gioco di un dirigente non inserito in distinta che sostava nelle vicinanze della panchina avversaria”