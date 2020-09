La agenda de la UEFA Nations League para este fin de semana

La Liga de las Naciones de la UEFA (Nations League) se toma la agenda futbolística del viejo continente, con interesantes duelos que animarán a los fanáticos del balompié este fin de semana.

Revisa los horarios de los partidos junto a AlAireLibre.cl.

Viernes 4 de septiembre

Liga A

Italia vs. Bosnia-Herzegovina. 14:45 horas

Holanda vs. Polonia. 14:45 horas

Liga B

Escocia vs. Israel. 14:45 horas

Eslovaquia vs. República Checa. 14:45 horas

Noruega vs. Austria. 14:45 horas

Rumania vs. Irlanda del Norte. 14:45 horas

Liga C

Lituania vs. Kazajistán. 12:00 horas

Bielorrusia vs. Albania. 14:45 horas

Sábado 5 de septiembre

Liga A

Islandia vs. Inglaterra. 12:00 horas

Dinamarca vs. Bélgica. 14:45 horas

Portugal vs. Croacia. 14:45 horas

Suecia vs. Francia. 14:45 horas

Liga C

Macedonia del Norte vs. Armenia. 09:00 horas

Azerbayan vs. Luxemburgo. 12:00 horas

Chipre. vs Montegreno. 12:00 horas

Estonia vs. Georgia. 12:00 horas

Liga D

Gibraltar vs. San Marino. 09:00 horas

Domingo 6 de septiembre

Liga A

España vs. Ucrania. 15:45 horas

Suiza vs. Alemania. 15:45 horas

Liga B

Gales vs. Bulgaria. 10:00 horas

Hungría vs. Rusia. 13:00 horas

Irlanda vs. Finlandia. 13:00 horas

Serbia vs. Turquía. 15:45 horas

Liga C

Eslovenia vs. Moldavia. 13.00 horas

Kosovo vs. Grecia. 15:45 horas

Liga D

Andorra vs. Islas Feroe. 10:00 horas

Malta vs. Letonia. 15:45 horas