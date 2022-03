Presidente de la UEFA: "Un jugador salió de Ucrania y vino a mi casa"

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, aseguró en una conferencia del Financial Times en Londres que, con el comienzo de la guerra, tuvo que estar al teléfono durante 48 horas con jugadores y entrenadores ucranianos para ayudarles a abandonar el país.

Ceferin, que participa en unas jornadas en las que también están citados Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Andrea Agnelli, presidente de Juventus de Turín, también añadió que acogió a un jugador ucraniano en su casa.

"Nadie esperaba que una guerra como esta ocurriera en Europa. Estuve durante 48 horas hablando con jugadores y entrenadores para ayudarles y poder abandonar Ucrania. Hemos estado en contacto 24 horas al día", dijo Ceferin.

"He hablado con los gobiernos para que ayuden, pero no siempre pueden porque no se puede garantizar la seguridad. Es complicado de explicar lo duras que han sido estas conversaciones. Uno de los futbolistas abandonó Ucrania y vino a mi casa. Tenemos que trabajar muy duro por nuestro lado. Esperemos que la guerra y esta locura termine lo más pronto posible", añadió.