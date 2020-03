UEFA estudia suspensión de la Champions y Europa League

La UEFA estudia seriamente suspender por tiempo indefinido la Liga de Campeones y la Europa League a raíz del brote de coronavirus que ya complica al Viejo Continente, para lo cual invitó a los representantes de sus 55 asociaciones a una reunión remota.

El encuentro se realizará a través de una videoconferencia el próximo martes 17 de marzo y en ella definirán cómo se manejará el fútbol europeo ante el complejo escenario que atraviesan.

En ella, además de discutir sobre los torneos antes mencionados, hablarán con respecto a la Eurocopa 2020.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.



Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.



