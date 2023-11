Fuentes: Me tengo fe en que el próximo año con un buen plantel podemos mejorar mucho

El entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, asumió la responsabilidad por la dolorosa caída 4-0 a manos de U. La Calera, explicó la suplencia de Jonathan Villagra y reafirmó que su intención es mantenerse en el club para la temporada venidera.

"Hemos bajado mucho el rendimiento individual para el funcionamiento colectivo, hemos tenido complicaciones en la forma de jugar. Dejamos de hacer lo que hacemos en la presión y lo que tenía que ver con la forma del juego, todo es responsabilidad mía, lo asumo como corresponde", declaró tras la derrota.

"Hoy regalamos el primer tiempo, nos mandamos todos los condoros habidos y por haber. Los tres goles que hicieron fueron errores nuestros conceptuales", explicó.

Sobre Villagra, expuso que "no trabajó en la semana, estaba en la selección. Llegó el jueves en la mañana y solo hizo ese trabajo, un fútbol más informal".

"Quiero proyectarme. Tengo confianza en que en los últimos partidos mejoremos, vamos a ver los errores que cometimos. Independiente que no estemos en un buen pie futbolístico mostramos cosas interesantes. Hubo muchos factores que influyeron, como cancha, lesiones, un plantel que no pudimos reforzar y un montón de situaciones. El máximo responsable en lo futbolístico soy yo y me tengo mucha fe que el próximo año con un buen plantel armado a lo que yo pueda necesitar, podemos mejorar mucho y ser un equipo más constante", destacó.